«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена

Источник материала: Tribuna.com

«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена за сумму более 100 миллионов фунтов (113 млн евро).

Именно столько потребуют лондонцы за 27-летнего игрока сборной Дании, на которого претендует «Реал».

По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).

При этом через год хавбек может стать свободным агентом.