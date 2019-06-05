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«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена
06.06.2019 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена за сумму более 100 миллионов фунтов (113 млн евро).
Именно столько потребуют лондонцы за 27-летнего игрока сборной Дании, на которого претендует «Реал».
По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).
При этом через год хавбек может стать свободным агентом.
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«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена за сумму более 100 миллионов фунтов (113 млн евро).
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