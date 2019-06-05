Трех экс-воспитанников Гродненского ГУОР судят за дедовщину над 16-ю подростками в возрасте 14-16 лет

Источник материала: Tribuna.com

В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение дела о дедовщине в Гродненском государственном училище олимпийского резерва, сообщает «Радио Свобода».

На скамье подсудимых оказалось трое экс-воспитанников училища, которые были исключены. Им 19-20 лет. Их обвиняют в злостном хулиганстве и грабеже (ч. 2, 3 ст. 339, ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси). Пострадавшие называют это дедовщиной.

Потерпевшими признаны 16 подростков в возрасте 14-16 лет. С ними в суд пришли родители или лица, их заменяющие. Во время всего процесса в зале будет присутствовать психолог.

По словам прокурора, издевательства над подростками тянулись более года – с сентября 2017 до ноября 2018 года.

Старшие ребята многократно били пострадавших в грудь кулаком, иногда в боксерской перчатке, ногой в спортивной обуви по ягодицам. Некоторым парням обвиняемые делали надрезы ножом в районе плеча и лопатки. В некоторых случаях обвиняемые были в состоянии алкогольного опьянения. Издевательства обычно происходили в комнате общежития, где жили воспитанники, в присутствии других парней, после отбоя (22:00).

Согласно обвинению, поводом для насилия не раз становился такой «малозначительный повод», как проверка успеваемости по учебным дисциплинам. Причин для издевательств могло и не быть. Одного из подсудимых также обвиняют в том, что он открыто похитил продукты одного из подростков на сумму не менее 45 рублей.

Двое подсудимых своей вины не признали полностью, третий признал только один из эпизодов насилия.

Выдержки из уголовного кодекса:

– статья 339, часть 2: 2. хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет;

– статья 206, часть 1: Открытое похищение имущества (грабеж) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.