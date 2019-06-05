Стали известны составы групп Кубка бизнеса по футболу – 2019

Источник материала: БелТА

5 июня в Минске состоялась жеребьевка республиканского корпоративного турнира Кубок бизнеса по футболу, в которой определились составы группового этапа. Кубок бизнеса по футболу проводится при поддержке Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) ежегодно с 2016 года. На турнире определяется лучшая корпоративная команда Беларуси.

Участники были разделены на три группы по семь команд в каждой. По итогам группового этапа восьмерку лучших корпоративных команд ожидает плей-офф, в котором определится победитель Кубка бизнеса по футболу в 2019 году. Помимо статуса лучшей корпоративной команды Беларуси, он получит путевку на корпоративный чемпионат Европы в Болгарии, трофей ручной работы, выполненный европейскими мастерами, и другие призы.

По результатам жребия составы групп выглядят следующим образом:

Группа А: «Ельсклес», БЕЛАЗ, ЛВО, картинг-клуб «Форсаж», «Август-Бел», МЗКТ, Банк ВТБ;

Группа Б: «Штадлер-Минск», Issoft, ALIDI Sales, «Райффайзен-Лизинг», ALIDI Logistics, «Аврасторг», ЗАО «Патио»;

Группа В: «Кодверкс», «Бобруйский бровар», «Беламаркет Хелена Валери», «Активлизинг», Белорусская универсальная товарная биржа, «Тут и Там Логистикс», «Томвер-Трейд».

Директор коммуникационной компании GBS и глава организационного комитета турнира Дмитрий Костюкевич рассказал о важном изменении в правилах Кубка бизнеса по сравнению с предыдущими розыгрышами: «Ранее к участию допускались игроки, связанные с работодателем как контрактными обязательствами, так и договорами подряда. Сейчас – исключительно штатные сотрудники компаний. Это сделано из-за того, что в минувшие годы некоторые команды привлекали к участию в Кубке бизнеса игроков со стороны, заключая с ними договоры подряда на срок турнира. Теперь такая лазейка невозможна – и это положительно скажется на корпоративном духе».

Стоит отметить, что в 2019 году к Кубку бизнеса присоединилось немало новых команд. Среди них «Штадлер Минск» – известный швейцарский производитель поездов, один из заводов которого находится под Минском. По словам руководителя проекта строительства предприятия Олега Козлова, для футбольной команды «Штадлер Минск» это не только первый Кубок бизнеса, но и первый подобный турнир: «Цели, ради достижения которых мы инвестируем в корпоративную футбольную команду, абсолютно понятны. Футбольный турнир – это всегда новая обстановка, новые соперники и желания, проверка характера, эмоциональная разрядка. Все это укрепит взаимопонимание между сотрудниками в условиях неформальной обстановки и, как следствие, окажет положительное влияние на сплоченность коллектива. Также здорово, что турнир проходит летом на свежем воздухе. Так что мы рады, что Кубок бизнеса по футболу станет не только одним из этапов тимбилдинга, но и здоровым времяпрепровождением для наших сотрудников».

Среди участников Кубка бизнеса – команды из абсолютно разных сфер. Многие из участников играют в отраслевых корпоративных турнирах (например, среди банков, машиностроительных предприятий и т. д.). Кубок бизнеса по футболу является республиканским турниром, который объединяет команды белорусских компаний вне зависимости от рода их деятельности и географического положения. На нынешнем розыгрыше турнира сыграют сотрудники как крупных заводов (БЕЛАЗ, Минский завод колесных тягочей), так и предприятий сферы услуг (Банк ВТБ (Беларусь), сеть магазинов duty free «Беламаркет Хелена Валери»).

Среди участников Кубка бизнеса – команда картингового клуба «Форсаж». Ожиданиями от турнира поделился директор компании – дебютанта турнира Сергей Виноградский: «Ожидаем получить от игр отличные эмоции и впечатления. Конечно, хочется не только участвовать, но и показать хороший уровень игры и результат. Для руководства компании Кубок бизнеса по футболу – это также возможность наладить новые связи. Среди участников – два десятка заметных брендов и сотни игроков, которые, возможно, благодаря турниру станут нашими клиентами. Плюс мы видим, что Кубок бизнеса широко освещается в СМИ, на жеребьевке присутствует немало журналистов. Поэтому чем более высокое место мы займем – тем больше о нас напишут. И, конечно, игра в футбол важна для наших сотрудников – такого рода мероприятия делают их одной командой не только на поле, но и в работе».

Кубок бизнеса по футболу – 2019 пройдет с 14 по 28 июня на базе столичного стадиона РЦОР-БГУ, принимающего, в частности, матчи высшей лиги. В рамках турнира пройдут 72 игры, которые будут обслуживать профессиональные арбитры АБФФ.

Расписание игр, их результаты и актуальное положение команд турнира будут оперативно обновляться на официальном сайте турнира kbf.by и в социальных сетях.

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