Стефанович подписал контракт с минским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

29-летний крайний нападающий Михаил Стефанович подписал с минским «Динамо» двусторонний годичный контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Последние три сезона Стефанович выступал в Беларуси и трижды был чемпионом: дважды в форме «Немана», а затем и минской «Юности». В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата – 57 (32+25) очков в 56 матчах.



