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Стефанович подписал контракт с минским «Динамо»
06.06.2019 13:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
29-летний крайний нападающий Михаил Стефанович подписал с минским «Динамо» двусторонний годичный контракт, сообщает
Последние три сезона Стефанович выступал в Беларуси и трижды был чемпионом: дважды в форме «Немана», а затем и минской «Юности». В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата – 57 (32+25) очков в 56 матчах.
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29-летний крайний нападающий Михаил Стефанович подписал с минским «Динамо» двусторонний годичный контракт, сообщает пресс-служба клуба.
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