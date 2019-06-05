Ирина Белая в числе призеров республиканских соревнований

Источник материала: Единство

В программе соревнований было три дистанции: длинная командная, короткая личная и короткая командная.

В первый день состоялись состязания по командной длинной дистанции. Команда Минской области в старшей возрастной группе заняла второе место, уступив команде Брестской области. На третьем месте расположилась команда Могилевской области. В младшей возрастной группе команда Минской области заняла четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала. Во второй день участники соревновались на личной короткой дистанции. Одним из призеров в личном зачете в старшей возрастной группе стала Ирина Белая.

В лично-командном зачете команда столичной области в старшей возрастной группе заняла первое место, на втором месте расположилась команда Брестской области, на третьем – Могилевской.

Третий день был посвящен соревнованиям на командной короткой дистанции. И тут команда Минской области в старшей возрастной группе победила.

В итоговом зачете по сумме трех дистанций команда Минской области в старшей возрастной группе также стала абсолютным лидером.

К сожалению, не смотря на старания, команда в младшей возрастной группе так и не поднялась на победный пьедестал, заняв в общем протоколе 5-е общекомандное место.

В составы команды Минской области вошли борисовчане: Ирина Белая, Даниил Бырков, Михаил Цветков, Ангелина Ширяева, запасные — Никита Закревский, Даниил Ершов, Елизавета Болычева. Представитель и тренер: С.Г. Лавренович, Д.Н. Жаховский.

Поздравляем победителей и призеров!