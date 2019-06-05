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Ренан Брессан: «Уже есть португальские команды, которые проявляли ко мне интерес. Еще звонили из Бразилии и Турции»

06.06.2019 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Ренан Брессан рассказал о том, где может продолжить карьеру.

- Сейчас Португалия – приоритетный вариант продолжения карьеры?

– Нет, у меня в принципе нет каких-то приоритетов. Конечно, люблю Португалию во всех смыслах: и страну, и чемпионат. Плюс, есть куча преимуществ в бытовом плане. Например, школа для ребенка и так далее. Естественно, здесь намного проще решать вопросы. Однако если поступит хорошее предложение из любого чемпионата, обязательно его рассмотрю.

При выборе между Португалией и какой-нибудь очень далекой страной, наверное, выберу первый вариант. Кстати, уже есть португальские команды, которые проявляли ко мне интерес. Еще звонили из Бразилии и Турции. В основном – узнают, как у меня дела и спрашивают: есть ли желание попробовать себя там-то. Сказать что-то более конкретное пока не могу. Слава Богу, люди звонят и интересуются. Полагаю, максимум через неделю точно определюсь, – сказал Брессан.

«Уехать спокойно со стадиона никому не удалось. В нас полетели камни и бутылки». Наш бразилец в чемпионате Португалии

 
 
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Белорусский полузащитник Ренан Брессан рассказал о том, где может продолжить карьеру.
 
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