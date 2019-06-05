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Международное скаутское бюро включило Колячонка и Протаса в список из 62 претендентов на первые раунды драфта НХЛ

06.06.2019 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международное скаутское бюро (ISS Hockey) опубликовало очередную редакцию рейтинга, посвященного лучшим проспектам предстоящего драфта НХЛ, который пройдет 21-22 июня в Ванкувере.

В него попали два белоруса. Защитник «Флинта» (OHL) Владислав Колячонок располагается на 31 месте, которое сулит хоккеисту выбор в первом раунде. Нападающий «Принц Альберта» (WHL) Алексей Протас – на 58 позиций.

 
 
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Международное скаутское бюро (ISS Hockey) опубликовало очередную редакцию рейтинга, посвященного лучшим проспектам предстоящего драфта НХЛ, который пройдет 21-22 июня в...
 
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