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Международное скаутское бюро включило Колячонка и Протаса в список из 62 претендентов на первые раунды драфта НХЛ
06.06.2019 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международное скаутское бюро (ISS Hockey) опубликовало очередную редакцию рейтинга, посвященного лучшим проспектам предстоящего драфта НХЛ, который пройдет 21-22 июня в Ванкувере.
В него попали два белоруса. Защитник «Флинта» (OHL) Владислав Колячонок располагается на 31 месте, которое сулит хоккеисту выбор в первом раунде. Нападающий «Принц Альберта» (WHL) Алексей Протас – на 58 позиций.
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Международное скаутское бюро включило Колячонка и Протаса в список из 62 претендентов на первые раунды драфта НХЛ
Международное скаутское бюро (ISS Hockey) опубликовало очередную редакцию рейтинга, посвященного лучшим проспектам предстоящего драфта НХЛ, который пройдет 21-22 июня в...
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