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В Велятичях прошел семейно-спортивный праздник

06.06.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Собрались здесь и стар, и млад. А поводом для столь массового сбора местных жителей стало проведение семейно-спортивного праздника «Всей семьёй на Велятичский выходной!», посвященного Дню семьи. В спортивном празднике принимали участие 10 семей: Лукомские, Тишковец, Градович, Белые, Сасуновские, Мельник, Тимоховы, Лешкевич, Павловец, Белые, которые были поделены на три команды. Семейные команды: «Шантрапа» представляла Велятичскую СШ, «Оба-на» представляла ОАО «Птицефабрика «Велятичи»», «Супергномы» представляла Велятичский СДК. Команды состояли из бабушек, дедушек, пап, мам и, конечно же, детей. Оценивали состязания жюри, в составе которого входили: председатель Велятичского сельисполкома Т.Н. Ильюшёнок, терапевт Велятичской СУБ Е.Н. Гиль, зам. директора по идеологической работе ОАО «Птицефабрика «Велятичи»» Г.И. Кривицкая, библиотекарь М.С. Беспоясько, зам. директора по воспитательной работе Велятичской СШ А.Ю. Коломиец и ветеран труда Н.В. Забаронок.

В приветственном слове ведущая призвала всех отложить в сторону модные гаджеты и заняться спортом, чаще бывать на свежем воздухе и в спортивном зале вместе с членами своей семьи. Перед началом состязаний жюри произнесли клятву, ведущая для команд и болельщиков провела разминку. Далее командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, где они смогли проявить не только свои спортивные навыки, но и продемонстрировать способность логически мыслить. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень громко «переживали». Отрадно было видеть озорных, задорных взрослых, которые забыли, что такое возраст, и получали удовольствие от участия в соревнованиях наравне со своими детьми. Возраст участников был от шести лет до пятидесяти четырёх.

В промежутках между эстафетами, пока жюри подводило итоги, для присутствующих звучали музыкальные номера, а ведущая проводила со зрителями флешмоб.

В конце праздника семейные команды услышали много тёплых слов от каждого члена жюри. Все команды получили дипломы и сладкие подарки, были подведены итоги конкурса детского рисунка «Моя семья» и поощрены дети, принявшие участие в выставке поделок «Дарю цветочек мамочке». Каждый присутствующий покидал площадку заряженным энергией и отличным настроением. Проведенное мероприятие способствовало лучшему взаимопониманию, сплочению и спортивному задору семей.

http://borisov.minsk-region.by/

 
 
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В конце мая в рамках культурологического проекта «Ярмарка семейных ценностей» в агрогородке Велятичи на площадке Велятичского СДК было как никогда многолюдно.
 
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