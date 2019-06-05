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Александр Китаров: «Стась хотел приехать в сборную, тренер и федерация были за, команда тоже не против. Если бы не травма, он бы нас усилил»

06.06.2019 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский форвард Александр Китаров в большом интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко порассуждал на тему смены спортивного гражданства.

- Стася ты ждал в сборной перед Нур-Султаном?

– А почему нет? Человек хотел приехать, тренер и федерация были за, команда тоже не против. Если бы не травма, он бы нас усилил, конечно.

- То есть факт принятия им российского гражданства никого особо не смущал?

– Не думаю, что я вправе рассуждать на эту тему. И тем более осуждать Андрея. Я-то в подобной ситуации не оказывался.

- А если бы вдруг?

– Пока не очутишься, не поймешь. Можно десяток вариантов ответа на этот вопрос придумать. А когда тебя поставят перед дилеммой — или так или так, то будешь решать совсем по-другому. Кто сказал, что у Андрея был другой вариант? Где ему было играть, если минское «Динамо» не сделало предложения? В чемпионате Беларуси? Мы же не знаем всей ситуации.

- Интересно, у нас вообще были случаи, когда человеку предлагали сменить гражданство ради хорошего контракта с клубом КХЛ, а он отказался?

– Не знаю. Но даже если кто-то так и поступил, он что, должен был заявиться потом в федерацию и во всеуслышание об этом объявить? Все равно нашлись бы те, кто смешал бы его с дерьмом. Мол, а, так ты себе цену набиваешь, герой нашелся… Всем не угодишь, – сказал Китаров.

 

 

 
 
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Белорусский форвард Александр Китаров в большом интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко порассуждал на тему смены спортивного гражданства.
 
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