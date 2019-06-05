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Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с Хацкевичем

06.06.2019 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Киевское «Динамо» подписало новый контракт с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

Новое соглашение рассчитано на два года.

45-летний белорус работает в киевском клубе с июня 2017 года и выиграл только Суперкубок Украины в 2018-м.

Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с Хацкевичем

 
 
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Киевское «Динамо» подписало новый контракт с главным тренером команды Александром Хацкевичем.
 
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