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Детское класико. Брестское «Динамо» U-13 обыграло БАТЭ U-13. Игру посетили 5150 зрителей

06.06.2019 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на ОСК «Брестский» прошло детское класико между командами «Динамо-Брест» U13 и БАТЭ U13.

Были сыграны два тайма по 30 минут с неограниченным числом замен, в том числе и обратных.

Детское класико U-13

Динамо Брест – БАТЭ – 3:1

Стартовый состав «Динамо-Брест»: Каштелян, Ковшик, Кондратеня, Баранок, Скалозуб, Шевченко, Тычко, Жолудов, Болван, Степаненко, Медведев.

Запасные: Котов, Ведерчик, Пупинин, Гержа, Мирошниченко, Яроцкий, Павловский, Лешкевич, Степанюк.

Стартовый состав БАТЭ: Мартинович, Забавский, Кузьмич, Шевчик, Панов, Кисель, Сахончик, Жирнов, Николаев, Пралеска, Бунь.

Запасные: Кушнаревич, Брелуненко, Чернега, Неправда, Адамович, Солтан, Богдан, Живлюк, Русаков.

Отметим, что матч посетили 5150 зрителей.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня на ОСК «Брестский» прошло детское класико между командами «Динамо-Брест» U13 и БАТЭ U13.
 
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