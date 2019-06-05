Детское класико. Брестское «Динамо» U-13 обыграло БАТЭ U-13. Игру посетили 5150 зрителей

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на ОСК «Брестский» прошло детское класико между командами «Динамо-Брест» U13 и БАТЭ U13.

Были сыграны два тайма по 30 минут с неограниченным числом замен, в том числе и обратных.

Детское класико U-13

Динамо Брест – БАТЭ – 3:1

Стартовый состав «Динамо-Брест»: Каштелян, Ковшик, Кондратеня, Баранок, Скалозуб, Шевченко, Тычко, Жолудов, Болван, Степаненко, Медведев.

Запасные: Котов, Ведерчик, Пупинин, Гержа, Мирошниченко, Яроцкий, Павловский, Лешкевич, Степанюк.

Стартовый состав БАТЭ: Мартинович, Забавский, Кузьмич, Шевчик, Панов, Кисель, Сахончик, Жирнов, Николаев, Пралеска, Бунь.

Запасные: Кушнаревич, Брелуненко, Чернега, Неправда, Адамович, Солтан, Богдан, Живлюк, Русаков.

Отметим, что матч посетили 5150 зрителей .