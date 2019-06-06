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«Бриллиантовая лига». Недосеков стал 3-м, Холодович – 8-я, Мирончик-Иванова – 7-я
06.06.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Риме проходит четвертый этап «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
4-й этап
Рим, Италия
Женщины
Копье
1. Люй Хуэйхуэй (Китай) – 66,47
Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,07
Прыжки с шестом
1. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,76
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,89
400 м
1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 50,26
400 м с/б
1. Далайла Мухаммад (США) – 53,67
1500 м
1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 3.56,28
Мужчины
Ядро
1. Конрад Буковицки (Польша) – 21,97
Прыжки в высоту
1. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,31
Тройной прыжок
1. Омар Крэддок (США) – 17,50
110 м с/б
1. Сергей Шубенков (Россия) – 13,26
200 м
1. Майкл Норман (США) – 19,70
800 м
1. Донаван Брейзер (США) – 1.43,63
5000 м
1. Телахун Бекеле (Эфиопия) – 12.52,98
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Сегодня в Риме проходит четвертый этап «Бриллиантовой лиги».
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