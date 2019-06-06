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Португалия и Голландия сыграют в финале Лиги наций

07.06.2019 00:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом в истории финале Лиги наций УЕФА сыграют сборные Португалии и Голландии.

Португальцы благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграли Швейцарию (3:1), а Голландия в дополнительное время победила Англию (3:1).

В матче за третье место Швейцария сыграет с Англией 9 июня. Начало – в 16:00.

Финал Португалия – Голландия состоится в тот же день и начнется в 21:45.

 

 
 
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В первом в истории финале Лиги наций УЕФА сыграют сборные Португалии и Голландии.
 
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