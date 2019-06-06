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Португалия и Голландия сыграют в финале Лиги наций
07.06.2019 00:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом в истории финале Лиги наций УЕФА сыграют сборные Португалии и Голландии.
Португальцы благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграли Швейцарию (3:1), а Голландия в дополнительное время победила Англию (3:1).
В матче за третье место Швейцария сыграет с Англией 9 июня. Начало – в 16:00.
Финал Португалия – Голландия состоится в тот же день и начнется в 21:45.
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В первом в истории финале Лиги наций УЕФА сыграют сборные Португалии и Голландии.
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