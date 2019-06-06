Португалия и Голландия сыграют в финале Лиги наций

Источник материала: Tribuna.com

В первом в истории финале Лиги наций УЕФА сыграют сборные Португалии и Голландии.

Португальцы благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграли Швейцарию (3:1), а Голландия в дополнительное время победила Англию (3:1).

В матче за третье место Швейцария сыграет с Англией 9 июня. Начало – в 16:00.

Финал Португалия – Голландия состоится в тот же день и начнется в 21:45.