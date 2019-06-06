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Ролан Гаррос. Полуфинал Федерер – Надаль начнется в 13:50
07.06.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В полуфинале «Ролан Гаррос» в 39-й раз встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых на двоих 37 титулов «Большого шлема» (12 – «Ролан Гаррос»). Начало матча – 13:50 по белорусскому времени
Во втором полуфинале чемпион-2016 Новак Джокович сыграет с финалистом-2018 Домиником Тимом.
Сетка турнира
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
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В полуфинале «Ролан Гаррос» в 39-й раз встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых на двоих 37 титулов «Большого шлема» (12 – «Ролан Гаррос»).
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