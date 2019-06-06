ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ролан Гаррос. Полуфинал Федерер – Надаль начнется в 13:50

07.06.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В полуфинале «Ролан Гаррос» в 39-й раз встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых на двоих 37 титулов «Большого шлема» (12 – «Ролан Гаррос»). Начало матча – 13:50 по белорусскому времени

Во втором полуфинале чемпион-2016 Новак Джокович сыграет с финалистом-2018 Домиником Тимом.

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статисткой пока не работают в приложениях Tribuna.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
7 июня, 13.50
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия)  Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
7 июня, 15.50
Онлайн матча

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полуфинале «Ролан Гаррос» в 39-й раз встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых на двоих 37 титулов «Большого шлема» (12 – «Ролан Гаррос»).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «А кто такой Исаев? Я знаю полковника Исаева – прототипа Штирлица»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика