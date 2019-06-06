Ролан Гаррос. Полуфинал Федерер – Надаль начнется в 13:50

Источник материала: Tribuna.com

В полуфинале «Ролан Гаррос» в 39-й раз встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых на двоих 37 титулов «Большого шлема» (12 – «Ролан Гаррос»). Начало матча – 13:50 по белорусскому времени

Во втором полуфинале чемпион-2016 Новак Джокович сыграет с финалистом-2018 Домиником Тимом.

Сетка турнира здесь .

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Ролан Гаррос



Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал