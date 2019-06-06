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Нацбанк подсчитает расходы иностранных туристов во время Европейских игр
07.06.2019 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Национальный банк просит коммерческие банки предоставить информацию о количестве денег, которые потратят в Беларуси иностранные туристы во время Европейских игр. Это следует из письма регулятора.
Информация о количестве и сумме наличных и безналичных операций нужна для «оценки расходов, осуществленных иностранными туристами, прибывающими на II Европейские игры 2019 года (…) за период действия безвизового режима (с 10 июня по 10 июля) и проведения соревнований (с 21 июня по 30 июня)», говорится в письме.
Для сравнения указанной информации Нацбанк также запросил такие же сведения об операциях при использовании карточек банков-нерезидентов за аналогичные периоды 2018 года.
На соревнования в Минске ждут не менее 30 тысяч болельщиков. Первые билеты на II Европейские игры поступили в продажу 1 декабря 2018 года, и сейчас их распродано уже около 130 тысяч, сообщает корреспондент агентства
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Национальный банк просит коммерческие банки предоставить информацию о количестве денег, которые потратят в Беларуси иностранные туристы во время Европейских...
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