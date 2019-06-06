Сергей Гуренко: «Не скрою, хотел видеть Кисляка и Нехайчика – они существенно усилили бы минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского Сергей Гуренко рассказал о комплектовании команды.

– Не ставите перед руководством вопрос о возвращении в летнем трансферном окне кого-то их тех, кто зимой покинул «Динамо»?

– Если бы я продолжил тогда работать, многие из ушедших остались бы. Не скрою, хотел видеть здесь Сергея Кисляка и Павла Нехайчика – они существенно усилили бы минское «Динамо». Мне приятно, что ребята не затерялись. У Сани Макася здорово получается в «Ислочи», Артем Соловей играет в Жодино, Артем Гуренко уехал в Литву, и у него там все хорошо. Немножко сложно у Фила Иванова в «Минске», но, думаю, все стабилизируется. Они квалифицированные футболисты. В прошлом году в обыгрывали крепкие европейские клубы, боролись за призовую тройку.

Но сейчас моя задача — разобраться, чем располагаю, и к трансферному окну понять, с кем продолжим работу, а с кем расстанемся. Если все легионеры будут соответствовать уровню «Динамо», то зачем искать им замену? Я не сторонник махать шашкой. Когда принял команду от Боровского, я же ее не разогнал. Ушли пару человек, пришли Жавнерчик и Хлебас. Все.

– не вернется?

– У него контракт в Литве на полтора года, там все нормально, – сказал Гуренко.