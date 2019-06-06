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Сергей Гуренко: «Не скрою, хотел видеть Кисляка и Нехайчика – они существенно усилили бы минское «Динамо»
07.06.2019 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского
– Не ставите перед руководством вопрос о возвращении в летнем трансферном окне кого-то их тех, кто зимой покинул «Динамо»?
– Если бы я продолжил тогда работать, многие из ушедших остались бы. Не скрою, хотел видеть здесь Сергея Кисляка и Павла Нехайчика – они существенно усилили бы минское «Динамо». Мне приятно, что ребята не затерялись. У Сани Макася здорово получается в «Ислочи», Артем Соловей играет в Жодино, Артем Гуренко уехал в Литву, и у него там все хорошо. Немножко сложно у Фила Иванова в «Минске», но, думаю, все стабилизируется. Они квалифицированные футболисты. В прошлом году в
Но сейчас моя задача — разобраться, чем располагаю, и к трансферному окну понять, с кем продолжим работу, а с кем расстанемся. Если все легионеры будут соответствовать уровню «Динамо», то зачем искать им замену? Я не сторонник махать шашкой. Когда принял команду от Боровского, я же ее не разогнал. Ушли пару человек, пришли Жавнерчик и Хлебас. Все.
–
– У него контракт в Литве на полтора года, там все нормально, – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «Не скрою, хотел видеть Кисляка и Нехайчика – они существенно усилили бы минское «Динамо»
Тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о комплектовании команды.
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