ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китаров о Европейских играх: «Ну сколько наших болельщиков ездит на Олимпиаду? А тут такой представительный форум приезжает в Беларусь»

07.06.2019 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров поделился мнением о Европейских играх в Минске.

– Наши спортсмены скоро смогут оказаться в твоем положении. До начала Европейских игр осталось всего ничего.

– Здорово, что такие старты пройдут в Минске. Хочется верить, что у наших спортсменов будет такая же поддержка трибун. Как и у нас на домашнем чемпионате мира.

– Настроение у болельщиков разное. Все-таки к нам едут не самые топовые спортсмены и далеко не из всех топовых видов спорта.

– С другой стороны, турнир подобного размаха, возможно, для многих окажется единственным в жизни. Ну сколько наших болельщиков ездит на Олимпиаду? На чемпионаты мира по разным видам спорта? Совсем же небольшое количество, максимум несколько десятков. А тут такой представительный форум приезжает в Беларусь. Как не сходить и не поболеть за наших?

Но есть и то, о чем я уже говорил: белорусские спортсмены, как правило, всех своих побед добиваются за рубежом. Опять же из-за того, что считанные чемпионаты проводятся в нашей стране. Теперь же у них появляется уникальная возможность выступить перед своими зрителями. А дальше будет то, о чем я говорил: они выйдут на арены с бешеным адреналином и огромным желанием показать себя с наилучшей стороны.

– Сам на соревнования пойдешь?

– Постараюсь. Мне интересны самые разные виды спорта. Но понятно, что всегда больше болеешь за спортсменов, которых знаешь лично. На тренировках у специалиста по ОФП Татьяны Ловец я познакомился с Марией Мамошук – серебряным призером Олимпиады в Рио по вольной борьбе. Маша проходила реабилитацию после травмы и произвела очень позитивное впечатление. Приятная в общении девушка и отличная спортсменка. Вид спорта у нее сумасшедший, требующий очень хорошей подготовки. И знаю, что к играм она готовится со всей серьезностью. Так что заранее хочу пожелать ей удачного выступления. Как и всем белорусским спортсменам.

Ну а тем, кто придет на трибуны, – хороших эмоций. И опять же, уверен, этот турнир привлечет много детей, которые потом придут записываться в спортивные секции. Обычно это происходит на фоне побед наших спортсменов. Уверен, их будет немало. Так что и задачу пропаганды спорта мы тоже сможем решить. А это, согласись, большой плюс, – сказал Китаров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров поделился мнением о Европейских играх в Минске.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Задача-минимум – попасть в еврокубки. Как мы это сделаем – это детали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика