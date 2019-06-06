Китаров о Европейских играх: «Ну сколько наших болельщиков ездит на Олимпиаду? А тут такой представительный форум приезжает в Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров поделился мнением о Европейских играх в Минске.

– Наши спортсмены скоро смогут оказаться в твоем положении. До начала Европейских игр осталось всего ничего.

– Здорово, что такие старты пройдут в Минске. Хочется верить, что у наших спортсменов будет такая же поддержка трибун. Как и у нас на домашнем чемпионате мира.

– Настроение у болельщиков разное. Все-таки к нам едут не самые топовые спортсмены и далеко не из всех топовых видов спорта.

– С другой стороны, турнир подобного размаха, возможно, для многих окажется единственным в жизни. Ну сколько наших болельщиков ездит на Олимпиаду? На чемпионаты мира по разным видам спорта? Совсем же небольшое количество, максимум несколько десятков. А тут такой представительный форум приезжает в Беларусь. Как не сходить и не поболеть за наших?

Но есть и то, о чем я уже говорил: белорусские спортсмены, как правило, всех своих побед добиваются за рубежом. Опять же из-за того, что считанные чемпионаты проводятся в нашей стране. Теперь же у них появляется уникальная возможность выступить перед своими зрителями. А дальше будет то, о чем я говорил: они выйдут на арены с бешеным адреналином и огромным желанием показать себя с наилучшей стороны.

– Сам на соревнования пойдешь?

– Постараюсь. Мне интересны самые разные виды спорта. Но понятно, что всегда больше болеешь за спортсменов, которых знаешь лично. На тренировках у специалиста по ОФП Татьяны Ловец я познакомился с Марией Мамошук – серебряным призером Олимпиады в Рио по вольной борьбе. Маша проходила реабилитацию после травмы и произвела очень позитивное впечатление. Приятная в общении девушка и отличная спортсменка. Вид спорта у нее сумасшедший, требующий очень хорошей подготовки. И знаю, что к играм она готовится со всей серьезностью. Так что заранее хочу пожелать ей удачного выступления. Как и всем белорусским спортсменам.

Ну а тем, кто придет на трибуны, – хороших эмоций. И опять же, уверен, этот турнир привлечет много детей, которые потом придут записываться в спортивные секции. Обычно это происходит на фоне побед наших спортсменов. Уверен, их будет немало. Так что и задачу пропаганды спорта мы тоже сможем решить. А это, согласись, большой плюс, – сказал Китаров.