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Квалификация Евро-2020. Украина против Сербии, Испания в гостях у Фарер, Черногория – Косово

07.06.2019 15:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В третьем туре отборочного турнира Евро-2020 Испания сыграет в гостях у Фарер, а сборная Украины дома встретится с командой Сербии.

Квалификация Евро-2020

3-й тур

Грузия – Гибралтар
Дата проведения
7 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика

 

Австрия – Словения
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Хипо-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Македония – Польша
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика

 

Литва – Люксембург
Дата проведения
7 июня, 21.45, «стадион ЛФФ»
превью матча онлайн статистика

 

Украина – Сербия
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Арена Львов»
превью матча онлайн статистика

 

Чехия – Болгария
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Черногория – Косово
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Под Горицом»
превью матча онлайн статистика

 

Латвия – Израиль
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Даугава»
превью матча онлайн статистика

 

Фарерские о-ва – Испания
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика

 

Норвегия – Румыния
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика

 

Швеция – Мальта
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Френдс Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Дания – Ирландия
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В третьем туре отборочного турнира Евро-2020 Испания сыграет в гостях у Фарер, а сборная Украины дома встретится с командой Сербии.
 
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