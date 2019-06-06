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Квалификация Евро-2020. Украина против Сербии, Испания в гостях у Фарер, Черногория – Косово
07.06.2019 15:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В третьем туре отборочного турнира Евро-2020 Испания сыграет в гостях у Фарер, а сборная Украины дома встретится с командой Сербии.
Квалификация Евро-2020
3-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В третьем туре отборочного турнира Евро-2020 Испания сыграет в гостях у Фарер, а сборная Украины дома встретится с командой Сербии.
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