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Желнеровский перейдет в минское «Динамо»
07.06.2019 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Дмитрий Желнеровский пополнит ряды «зубров», сообщает
Желнеровский играл в минувшем сезоне за «Сарыарки» (
Отметим, что «Сарыарка» в 2019 году сенсационно выиграла главный трофей лиги – Кубок Петрова.
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Нападающий Дмитрий Желнеровский пополнит ряды «зубров», сообщает сайт клуба.
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