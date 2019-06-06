Желнеровский перейдет в минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Дмитрий Желнеровский пополнит ряды «зубров», сообщает сайт клуба. С хоккеистом будет подписан контракт на два года.

Желнеровский играл в минувшем сезоне за «Сарыарки» ( ) из Караганды, где в 52 матчах набрал 19 (10+9) очков, заработал 22 минуты штрафа при показателе полезности -1. В плей-офф принял участие в 18 поединках и записал на свой счет 3 (0+3) балла при +3 по системе «плюс/минус».

Отметим, что «Сарыарка» в 2019 году сенсационно выиграла главный трофей лиги – Кубок Петрова.



