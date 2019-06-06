Игорь Криушенко: «Против Германии постараемся сыграть и от себя, а не только от соперника»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о матче против сборной Германии. Напомним, что игра состоится 8 июня на «Борисов-Арене». Начало матча – в 21:45.

- Прокомментируйте слова своего немецкого коллеги, который сказал, что «белорусы сделают ставку на контратаки и стандартные положения, главное, чтобы мы с первых минут были начеку и навязывали свою игру»…

– Постараемся использовать эти моменты – то, за что опасается сборная Германии – быстрый выход в атаку, стандарты. Ну и постараемся сыграть и от себя, а не только от соперника.

- Про стандарты и игру от себя мы слышали еще в начале отбора. Сыграли два матча – проиграли. Что-то изменилось с тех матчей?

– Естественно, мы анализируем не только игру соперника, но и свою: что удалось, что не удалось, где просели в игровом плане. Каждая команда на стандартах играет по-своему: кто-то смешанно, кто-то зонно, кто-то персонально. К каждой команде стандарты готовятся отдельные. В этом плане изменения есть.

- Отслеживали, когда закончился сезон у игроков соперника? Будет ли это преимуществом?

– Мы отслеживали, кто когда закончил. Наибольшая пауза была у Сане – чемпионат Англии закончился пораньше, пауза была побольше. Бавария и Лейпциг играли Кубок страны – практически одни сроки с чемпионатом России. Уж очень больших пауз у соперника не было. Это касается и остальных игроков – кто играл во Франции, Англии. Кто играл в «Арсенале» – играли в финале ЛЕ. Так что все это относительно и это только разговоры, не более того.