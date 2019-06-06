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НБА. Плей-офф. Финал. 4-й матч. «Голден Стэйт» примет «Торонто»
07.06.2019 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Окленде пройдет 4-й матч финальной серии плей-офф
НБА
Финал
Четвертый матч
В серии впереди «Торонто» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Окленде пройдет 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Уорриорз» и «Рэпторс» (1-2).
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