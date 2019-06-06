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НБА. Плей-офф. Финал. 4-й матч. «Голден Стэйт» примет «Торонто»

07.06.2019 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Окленде пройдет 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Уорриорз» и «Рэпторс» (1-2).

НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

Голден Стэйт – Торонто
Дата проведения
8 июня, 04.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

В серии впереди «Торонто» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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Сегодня в Окленде пройдет 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Уорриорз» и «Рэпторс» (1-2).
 
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