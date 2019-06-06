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Андрей Костицын: «Новый сезон? Не известно, какие будут легионеры. Могу лишь сказать, что постараемся, чтобы «Динамо» вышло в плей-офф»
07.06.2019 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын высказался о предстоящем сезоне.
- Что думаешь о новом сезоне?
– Пока рано что-то говорить, состав только формируется. Не известно, какие будут легионеры. Думаю, у многих белорусов будет стимул показать себя. Могу лишь сказать, что постараемся, чтобы «Динамо» вышло в плей-офф. Хочется играть более стабильно. Хочется и позитивной атмосферы в раздевалке. Когда побеждаешь, это всегда поднимает командное настроение.
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Андрей Костицын: «Новый сезон? Не известно, какие будут легионеры. Могу лишь сказать, что постараемся, чтобы «Динамо» вышло в плей-офф»
Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын высказался о предстоящем сезоне.
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