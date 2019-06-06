Андрей Костицын: «Новый сезон? Не известно, какие будут легионеры. Могу лишь сказать, что постараемся, чтобы «Динамо» вышло в плей-офф»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын высказался о предстоящем сезоне.

- Что думаешь о новом сезоне?

– Пока рано что-то говорить, состав только формируется. Не известно, какие будут легионеры. Думаю, у многих белорусов будет стимул показать себя. Могу лишь сказать, что постараемся, чтобы «Динамо» вышло в плей-офф. Хочется играть более стабильно. Хочется и позитивной атмосферы в раздевалке. Когда побеждаешь, это всегда поднимает командное настроение.