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17-летний Натынчик подписал контракт с брестским «Динамо»
07.06.2019 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
17-летний нападающий Максим Натынчик подписал первый профессиональный контракт с брестским «Динамо». Об этом в своем
Натынчик выступал за РГУОР. Вызывался в сборную Беларуси U-17.
По информации Панкова, у футболиста были предложения из Греции, Польши и Чехии.
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17-летний нападающий Максим Натынчик подписал первый профессиональный контракт с брестским «Динамо».
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