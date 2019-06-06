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17-летний Натынчик подписал контракт с брестским «Динамо»

07.06.2019 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

17-летний нападающий Максим Натынчик подписал первый профессиональный контракт с брестским «Динамо». Об этом в своем Instagram сообщил агент Александр Панков.

Натынчик выступал за РГУОР. Вызывался в сборную Беларуси U-17.

По информации Панкова, у футболиста были предложения из Греции, Польши и Чехии.

 
 
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17-летний нападающий Максим Натынчик подписал первый профессиональный контракт с брестским «Динамо».
 
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