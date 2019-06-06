Валерий Исаев: «Если «Динамо» под руководством Гуренко выиграет чемпионат, мой вклад будет в этой победе»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев отреагировал на слова Сергея Гуренко. Напомним, что Исаев раскритиковал Гуренко в своем Facebook. В свою очередь, специалист в интервью «Прессболу» ответил на критику, заявив, что знает только полковника Исаева – прототипа Штирлица.

«Ну, что сказать)) коль назначили, взвейтесь, соколы, орлами! В любом случае, это лучше, чем до того)). Если «Динамо» под руководством Гуренко выиграет чемпионат, мой вклад будет в этой победе», – написал Исаев в Facebook.