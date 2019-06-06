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Валерий Исаев: «Если «Динамо» под руководством Гуренко выиграет чемпионат, мой вклад будет в этой победе»
07.06.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Валерий Исаев отреагировал на слова Сергея Гуренко. Напомним, что Исаев
«Ну, что сказать)) коль назначили, взвейтесь, соколы, орлами! В любом случае, это лучше, чем до того)). Если «Динамо» под руководством Гуренко выиграет чемпионат, мой вклад будет в этой победе», – написал Исаев в
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Валерий Исаев: «Если «Динамо» под руководством Гуренко выиграет чемпионат, мой вклад будет в этой победе»
Агент Валерий Исаев отреагировал на слова Сергея Гуренко.
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