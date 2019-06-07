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«Реал» объявил о трансфере Азара
07.06.2019 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Эден Азар перешел из
Мадридский клуб подтвердил трансфер 28-летнего хавбека и заключил с ним контракт до 2024 года.
Ранее
В составе «Челси» Азар провел семь сезонов. Дважды он становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английский лиги. Также он два раза помог «синим» победить в Лиге Европы.
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Полузащитник Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал».
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