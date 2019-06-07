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«Реал» объявил о трансфере Азара

07.06.2019 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал».

Мадридский клуб подтвердил трансфер 28-летнего хавбека и заключил с ним контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласился продать Азара в «Реал» за 130 млн фунтов, включая бонусы.

В составе «Челси» Азар провел семь сезонов. Дважды он становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английский лиги. Также он два раза помог «синим» победить в Лиге Европы.

 
 
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Полузащитник Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал».
 
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