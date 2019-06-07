«Реал» объявил о трансфере Азара

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Эден Азар перешел из в «Реал».

Мадридский клуб подтвердил трансфер 28-летнего хавбека и заключил с ним контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось , что «Челси» согласился продать Азара в «Реал» за 130 млн фунтов, включая бонусы.

В составе «Челси» Азар провел семь сезонов. Дважды он становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английский лиги. Также он два раза помог «синим» победить в Лиге Европы.