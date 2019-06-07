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Маркус Зорг: «Есть опасения, что мы не полностью готовы к старту матча с белорусами»

07.06.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Германии Маркус Зорг поделился мнением о матче против сборной Беларуси. Отметим, что игра пройдет 8 июня на «Борисов-Арене». Начало поединка — в 21.45

«В конце-концов, мы играем в квалификации. Так что не важно, кто с нами играет — Беларусь или Нидерланды. Игроки должны относиться ко всем соперникам одинаково. Конечно, есть опасения, что мы не полностью готовы к старту матча с белорусами. Но мы работали, чтобы вернуть себе игровой ритм. И мы, конечно, не собираемся недооценивать сборную Беларуси, — сказал Зорг.

 
 
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Тренер сборной Германии Маркус Зорг поделился мнением о матче против сборной Беларуси.
 
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