Маркус Зорг: «Есть опасения, что мы не полностью готовы к старту матча с белорусами»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Германии Маркус Зорг поделился мнением о матче против сборной Беларуси. Отметим, что игра пройдет 8 июня на «Борисов-Арене». Начало поединка — в 21.45

«В конце-концов, мы играем в квалификации. Так что не важно, кто с нами играет — Беларусь или Нидерланды. Игроки должны относиться ко всем соперникам одинаково. Конечно, есть опасения, что мы не полностью готовы к старту матча с белорусами. Но мы работали, чтобы вернуть себе игровой ритм. И мы, конечно, не собираемся недооценивать сборную Беларуси, — сказал Зорг.