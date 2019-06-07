Экстралига. Клубы смогут самостоятельно выбрать время начала матчей в выходные дни

Источник материала: Tribuna.com

Команды смогут самостоятельно выбрать время начала матчей в выходные дни. Такой пункт есть в обновленном регламенте.

В будние дни игры будут начинаться в 19:00. В выходные и праздничные дни матчи могут начинаться не ранее 13 часов и не позднее 17 часов.

Добавим, что клуб до старта сезона должен установить время начала домашних матчей в выходные и праздничные дни, которое не может быть изменено на протяжении всего сезона.