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Экстралига. Клубы смогут самостоятельно выбрать время начала матчей в выходные дни

07.06.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Команды смогут самостоятельно выбрать время начала матчей в выходные дни. Такой пункт есть в обновленном регламенте.

В будние дни игры будут начинаться в 19:00. В выходные и праздничные дни матчи могут начинаться не ранее 13 часов и не позднее 17 часов.

Добавим, что клуб до старта сезона должен установить время начала домашних матчей в выходные и праздничные дни, которое не может быть изменено на протяжении всего сезона.

 
 
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Команды смогут самостоятельно выбрать время начала матчей в выходные дни.
 
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