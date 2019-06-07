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Эден Азар: «Уход из «Челси» – самое сложное решение в карьере. Я с детства мечтал играть за «Реал»

08.06.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Эден Азар прокомментировал переход из «Челси» в «Реал».

«Теперь вы знаете, что я перехожу в «Реал». Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Я изо всех сил старался не отвлекать себя или команду в этот сложный период слухов и повышенного внимания со стороны медиа, особенно в последние 6 месяцев.

Теперь клубы согласовали сделку. Надеюсь, вы понимаете, что я должен открыть следующую главу – так же, как и каждый из вас, когда появляется шанс осуществить мечту.

Уход из «Челси» – самое большое и сложное решение в моей карьере на сегодняшний день. Сейчас я хотел бы официально заявить: я наслаждался каждым моментом в «Челси» и ни разу не задумался об уходе ни в какой другой клуб.

Я присоединился к команде, когда мне был всего 21 год – здесь вместе со всеми вами я вырос как мужчина и игрок, вы помогли мне стать капитаном сборной Бельгии. Конечно, были трудные времена: для команды в целом и для меня лично, это футбол. 

Для меня футбол – это когда мяч под ногами, а я просто наслаждаюсь моментом. Моя рекомендация тем, кто просит советы у тренера – просто играй в футбол и получай удовольствие!

Даже когда мы плохо играли, я старался изо всех сил благодаря вашей потрясающей поддержке. Боевой дух, страсть и нежелание когда-либо сдаваться – часть культуры здесь, в «Челси», она исходит непосредственно от вас.

Я вспоминаю особенные моменты в футболке «Челси» – их так много, нам повезло выиграть гораздо больше игр, чем проиграть. Я не могу перечислить все выигранные награды. Единственное, могу сказать, что каждая награда – как команды, так и индивидуальная – невероятная.

Однажды за пивом я с гордостью смогу обсудить или посмеяться над незабитым пенальти и голом головой на добивании в чемпионском матче против «Пэлас», или [вспомнить] голы «Тоттенхэму», «Арсеналу» или «Ливерпулю».

У нас много отличных игроков. Мы выиграли Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы и АПЛ всей семьей. Каждый из них по-своему особенный, и, конечно, игра в Баку пару недель назад – идеальный способ завершить этот долгий и тяжелый сезон после чемпионата мира.

«Челси», а особенно болельщики «Челси», всегда будут особенными для меня. 

Прежде чем я уйду, еще раз спасибо всем в клубе за их огромные усилия. Я должен также поблагодарить владельца мистера Абрамовича и его правление за то, что они помогли мне воплотить не одну, а две мечты: стать игроком «Челси», а сегодня вторую – стать игроком «Реала», – написал Азар.

 
 
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Полузащитник Эден Азар прокомментировал переход из «Челси» в «Реал».
 
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