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Хабиб про новый контракт с UFC: «Я выдвинул пять условий и сказал, что не подпишу соглашение без них»

08.06.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о новом контракте с промоушеном, о своей команде и подготовке к бою с Порье.

«Если честно, не хотел бы разглашать условия [нового] контракта, но они хорошие. Самое главное, что кого-то из братьев продлили, кого-то подписали, кому-то срок [дисквалификации] сократили.

Обе стороны пошли на какие-то уступки и пришли к общему знаменателю, который выгоден для всех.

Будет неправильно, если я скажу, что условия моего контракта одни из лучших в UFC. Но в тройку лучших контрактов в истории UFC он точно входит.

[Переговоры] были сложными, хотя Али [Абдель-Азиз] говорит, что все прошло просто. Я выдвинул UFC пять условий и сказал, что не соглашусь на новый контракт без них. Я считаю, что абсолютно заслужил это. И заслужил это не только я, но и вся наша команда. Считаю, что мы заслужили это тем, что происходило до, во время и после последнего боя.

Я знаю себе цену. Знаю, что я могу говорить и на что могу рассчитывать. Я не первый день в этой игре. У меня достаточно опыта и знаний, чтобы вести переговоры. 

У нас большая и сплоченная команда, семья, в которую входит мой отец, тренер Хавьер [Мендес], все братья – Ислам [Махачев], Зубайра [Тухугов], Абубакар [Нурмагомедов], Али Абдель-Азиз, Ризван [Магомедов]. Все братья вносят долю в этот успех. 

Мы еще не закончили. То, что было 6 октября, это не начало, но середина нашего пути. Впереди у нас несколько лет и немало боев. Мы планируем дальше писать нашу историю и показывать, что мы здесь высоко в горах можем достигать больших успехов. 

Сейчас будет месяц подготовки [к бою с Порье] в горах. Потом два месяца в зале АКА. И в концовке 15 дней в Абу-Даби, чтобы акклиматизироваться. На подготовку 94 дня. Думаю, этого достаточно, чтобы привести себя в оптимальную форму», – сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиб – Порье пройдет на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

 
 
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о новом контракте с промоушеном, о своей команде и подготовке к бою с Порье.
 
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