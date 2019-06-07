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Переход Азара оценивается в 130 млн фунтов, включая бонусы. Это трансферный рекорд «Реала»

08.06.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал».

Трансфер 28-летнего бельгийца оценивается в 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Базовая сумма сделки составляет 88,5 миллиона.

Бонусы, по данным The Telegraph, легко достижимы, «Челси» уверен, что получит всю сумму за хавбека. 

Трансфер Азара, таким образом, стал рекордным для «Реала». Трансферный рекорд мадридского клуба до этого момента удерживал Гарет Бэйл, который в 2013 году перешел из «Тоттенхэма» за 85,3 млн фунтов.

 
 
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