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Квалификация Евро-2020. Беларусь против Германии
08.06.2019 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси в рамках квалификации к Евро-2020 встретится в Борисове со сборной Германии.
Квалификация Евро-2020
Группа С
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сборная Беларуси в рамках квалификации к Евро-2020 встретится в Борисове со сборной Германии.
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