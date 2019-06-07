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Иванич, Стойкович и главный тренер Черногории Тумбакович отказались выходить на матч против Косово
08.06.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович и футболисты команды
«Не буду играть против Косово, даже если из-за этого больше не смогу выступать в составе сборной Черногории», – цитирует Иванича
Спортсмены мотивировали свой отказ тем, что Сербия не признает независимость Косово. Теперь футболистов ждет наказание, а главный тренер Черногории может покинуть свой пост.
Отметим, что встреча Черногория – Косово завершилась со счетом 1:1.
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Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович и футболисты команды Мирко Иванич и Филип Стойкович отказались выходить на матч против Косово в рамках...
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