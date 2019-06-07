Иванич, Стойкович и главный тренер Черногории Тумбакович отказались выходить на матч против Косово

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович и футболисты команды и Филип Стойкович отказались выходить на матч против Косово в рамках квалификации к Евро-2020.

«Не буду играть против Косово, даже если из-за этого больше не смогу выступать в составе сборной Черногории», – цитирует Иванича sport.blic.rs.

Спортсмены мотивировали свой отказ тем, что Сербия не признает независимость Косово. Теперь футболистов ждет наказание, а главный тренер Черногории может покинуть свой пост.

Отметим, что встреча Черногория – Косово завершилась со счетом 1:1.