Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

Источник материала: Tribuna.com

«Челси» согласился отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».

Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Будут ли лондонцы требовать неустойку за последний год контракта Сарри, не уточняется. Отмечается, что клуб не будет мешать его уходу.

По данным источника, «Челси» не собирался увольнять Сарри, но тот захотел вновь работать в Италии.

Ранее сообщалось, что «Челси» требует у «Ювентуса» свыше 5 миллионов фунтов за Сарри.