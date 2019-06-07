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Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе

08.06.2019 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси» согласился отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».

Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Будут ли лондонцы требовать неустойку за последний год контракта Сарри, не уточняется. Отмечается, что клуб не будет мешать его уходу.

По данным источника, «Челси» не собирался увольнять Сарри, но тот захотел вновь работать в Италии.

Ранее сообщалось, что «Челси» требует у «Ювентуса» свыше 5 миллионов фунтов за Сарри.

 
 
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«Челси» согласился отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
 
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