Торбин о трансферах: «Средства, которыми располагает «Юность», вынуждают работать по российскому направлению»

Источник материала: Tribuna.com

Исполняющий обязанности председателя «Юности» Алексей Торбин рассказал о трансферной политике клуба.

– Каждый год из «Юности» уходит больше половины состава. Мы уже привыкли к тому, что нужно постоянно быть в тонусе, искать замену. Этим сейчас и занимаемся. Новости будут в ближайшее время. Со многими хоккеистами находимся в стадии переговоров. Пока не знаем, какой состав будет у минского «Динамо», от этого тоже многое зависит.

- Имеете в виду просмотровые или полноценные контракты, которые могут предложить игрокам «Юности»?

– Возможно, переходами Осипкова и Стефановича дело не ограничится. Для нас это ослабление, то есть, держим в уме, что появится необходимость подыскивать замену.

Также некоторые ребята из нашего состава повзрослели и со следующего сезона подпадают под лимит на хоккеистов старше 28 лет. Таких у нас сейчас 10 – то есть, троим вынуждены будем отказать. Либо в силу каких-то причин они перейдут в другие клубы, которые могут предложить игрокам более интересные финансовые условия.

По легионерам мы также ведем работу, однако загвоздка заключается в том, что рынок КХЛ пока открыт, клубы ведут трансферную кампанию. Нужно подождать какое-то время. Соответственно, что-то говорить по иностранцам пока рано. Идут предварительные переговоры, просмотры – все в рабочем порядке.

- На роль легионеров рассматриваете только россиян или есть варианты?

– В первую очередь – российский вектор. Те средства, которыми мы располагаем и можем предложить, вынуждают нас работать по этому направлению.

- У европейцев выше запросы?

– Да. Если мы хотим усиливаться хоккеистами из топ-лиг, допустим, Финляндии, Германии, Чехии, то наши суммы для них не привлекательны. А брать игроков из низших лиг довольно рискованно. Не считаю, что они могут стать усилением.

- Сложно ли вести переговоры в нынешних реалиях?

– Основная сложность – сохранить тех ребят, которые играли в прошлом сезоне на невысоких зарплатах. Некоторые, конечно, заслуживают большего. Однако есть потолок зарплат, превысить который мы не можем.

В следующем сезоне планируем как и раньше доверять своей молодежи. Особенно на предсезонке хотим посмотреть многих, в том числе тех, кто вернется из других клубов. Понять, сумеют ли они составить конкуренцию. Что касается хоккеистов из других белорусских клубов, то совсем немногих рассматриваем, буквально единицы. Опять же, больше станет понятно по мере возникновения необходимости, – сказал Торбин.