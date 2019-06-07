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Болельщики «Голден Стэйт» начали уходить с арены по ходу 4-го матча финала НБА под скандирование «Вперед «Рэпторс»

08.06.2019 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в 4-м матче финальной серии в Окленде со счетом 105:92 (3-1).

Поклонники «Уорриорз» начали покидать «Оракл Арену» за несколько минут до завершения встречи. В это время на арене было слышно скандирование канадских фанатов «Вперед «Рэпторс».

Этот матч может оказаться для «Голден Стэйт» последним в «Оракл Арене». Со следующего сезона клуб будет выступать на новом стадионе в Сан-Франциско.

 
 
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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в 4-м матче финальной серии в Окленде со счетом 105:92 (3-1).
 
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