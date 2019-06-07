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Квалификация Евро-2020. Франция сыграет с Турцией, Россия принимает Сан-Марино

08.06.2019 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В третьем туре отборочного турнира Евро-2020 Хорватия сыграет с Уэльсом, Италия в гостях встретится с Грецией, Турция примет Францию.

Квалификация Евро-2020

3-й тур

Россия – Сан-Марино
Дата проведения
8 июня, 19.00, «Мордовия Арена»
превью матча онлайн статистика
Бельгия – Казахстан
Дата проведения
8 июня, 21.45, «Король Бодуэн»
превью матча онлайн статистика
Шотландия – Кипр
Дата проведения
8 июня, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика
Исландия – Албания
Дата проведения
8 июня, 16.00, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика
Хорватия – Уэльс
Дата проведения
8 июня, 16.00, «Градски врт»
превью матча онлайн статистика
Армения – Лихтенштейн
Дата проведения
8 июня, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика
Финляндия – Босния и Герцеговина
Дата проведения
8 июня, 19.00, «Ратина»
превью матча онлайн статистика
Молдова – Андорра
Дата проведения
8 июня, 19.00, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика
Азербайджан – Венгрия
Дата проведения
8 июня, 19.00, «Баксель-Арена»
превью матча онлайн статистика
Греция – Италия
Дата проведения
8 июня, 21.45, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
Турция – Франция
Дата проведения
8 июня, 21.45, «Конья Бююкшехир Стады»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

 
 
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В третьем туре отборочного турнира Евро-2020 Хорватия сыграет с Уэльсом, Италия в гостях встретится с Грецией, Турция примет Францию.
 
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