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Квалификация Евро-2020. Франция сыграет с Турцией, Россия принимает Сан-Марино
08.06.2019 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В третьем туре отборочного турнира Евро-2020 Хорватия сыграет с Уэльсом, Италия в гостях встретится с Грецией, Турция примет Францию.
Квалификация Евро-2020
3-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В третьем туре отборочного турнира Евро-2020 Хорватия сыграет с Уэльсом, Италия в гостях встретится с Грецией, Турция примет Францию.
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