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⚽ Сане или Ройс забьют Беларуси – 2,2!
08.06.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник дортмундской «Боруссии» в бундеслиге-2018/19 забил 17 мячей в 27 поединках. На гол в белорусские ворота
Столько же дают на результативный удар в исполнении футболиста «Манчестер Сити» Лероя Сане.
В сборной Беларуси наиболее вероятными авторами гола являются Денис Лаптев, Максим Скавыш и Михаил Гордейчук. Их точные выстрелы оцениваются в коэффициент
Напомним, что в
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