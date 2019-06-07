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⚽ Сане или Ройс забьют Беларуси – 2,2!

08.06.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания FavBet предлагает угадать авторов голов в ворота сборной Беларуси. Напомним, матч против Германии состоится 8 июня в 21:45.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» в бундеслиге-2018/19 забил 17 мячей в 27 поединках. На гол в белорусские ворота БК FavBet предлагает коэффициент 2,20.

Столько же дают на результативный удар в исполнении футболиста «Манчестер Сити» Лероя Сане.

В сборной Беларуси наиболее вероятными авторами гола являются Денис Лаптев, Максим Скавыш и Михаил Гордейчук. Их точные выстрелы оцениваются в коэффициент 6.

Напомним, что в букмекерской компании FavBet действует бонус для новых игроков: беспроигрышная первая ставка до 20 BYN.

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Букмекерская компания FavBet предлагает угадать авторов голов в ворота сборной Беларуси.
 
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