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Тим прервал 26-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на «Больших шлемах»
08.06.2019 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четвертая ракетка мира Доминик Тим на «Ролан Гаррос» обыграл №1 рейтинга
Сегодня Тим прервал 26-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на турнирах «Большого шлема». Серб выиграл три титула подряд и в Париже мог второй раз оформить некалендарный Большой Шлем.
Кроме того, австриец третий раз в карьере обыграл действующую первую ракетку мира. В прошлом году он победил Надаля в Мадриде, а в 2017-м – Энди Маррея.
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Четвертая ракетка мира Доминик Тим на «Ролан Гаррос» обыграл №1 рейтинга Новака Джоковича – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.
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