Тим прервал 26-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на «Больших шлемах»

Источник материала: Tribuna.com

Четвертая ракетка мира Доминик Тим на «Ролан Гаррос» обыграл №1 рейтинга – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Австриец во второй раз вышел в финал и турниров «Большого шлема» вообще. В прошлом году он в Париже проиграл Рафаэлю Надалю, с которым снова сыграет завтра.

Сегодня Тим прервал 26-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на турнирах «Большого шлема». Серб выиграл три титула подряд и в Париже мог второй раз оформить некалендарный Большой Шлем.

Кроме того, австриец третий раз в карьере обыграл действующую первую ракетку мира. В прошлом году он победил Надаля в Мадриде, а в 2017-м – Энди Маррея.