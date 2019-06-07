﻿ Тим прервал 26-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на «Больших шлемах». 21.by
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Тим прервал 26-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на «Больших шлемах»

08.06.2019 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четвертая ракетка мира Доминик Тим на «Ролан Гаррос» обыграл №1 рейтинга Новака Джоковича – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Австриец во второй раз вышел в финал «Ролан Гаррос» и турниров «Большого шлема» вообще. В прошлом году он в Париже проиграл Рафаэлю Надалю, с которым снова сыграет завтра.

Сегодня Тим прервал 26-матчевую беспроигрышную серию Джоковича на турнирах «Большого шлема». Серб выиграл три титула подряд и в Париже мог второй раз оформить некалендарный Большой Шлем.

Кроме того, австриец третий раз в карьере обыграл действующую первую ракетку мира. В прошлом году он победил Надаля в Мадриде, а в 2017-м – Энди Маррея.

 
 
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Четвертая ракетка мира Доминик Тим на «Ролан Гаррос» обыграл №1 рейтинга Новака Джоковича – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.
 
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