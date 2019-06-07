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⚽ Коэффициент на победу Беларуси над Германией достигает 17,5

08.06.2019 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекеры не сомневаются в победе сборной Германии над Беларусью в отборочном матче на ЧЕ-2020. Напомним, поединок состоится 8 июня и начнется в 21:45.

БК «Макслайн» предлагает на победу белорусов коэффициент 17,54. Ничью оценивает в 7,24, а викторию Германии – 1,18.

Больше всех в победе бундестим сомневаются в БК FavBet. На данный исход букмекер дает 1,22. Коэффициент на успех белорусов равняется 15, ничья – 6,25.

У «Париматча» коэффициент на победу команды Игоря Криушенко составляет 16. Ничья оценивается в 7,1, победа Германии – 1,2.

1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа Беларуси – 15, ничья – 7,2, победа Германии – 1,125.

Шансы белорусов на викторию БК «Марафон» оценивает коэффициентом 16,25, ничью – 7,6, победу Германии – 1,2.

 
 
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Букмекеры не сомневаются в победе сборной Германии над Беларусью в отборочном матче на ЧЕ-2020.
 
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