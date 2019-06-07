⚽ Коэффициент на победу Беларуси над Германией достигает 17,5

Источник материала: Tribuna.com

Букмекеры не сомневаются в победе сборной Германии над Беларусью в отборочном матче на ЧЕ-2020. Напомним, поединок состоится 8 июня и начнется в 21:45.

БК «Макслайн» предлагает на победу белорусов коэффициент 17,54 . Ничью оценивает в 7,24 , а викторию Германии – 1,18 .

Больше всех в победе бундестим сомневаются в БК FavBet . На данный исход букмекер дает 1,22 . Коэффициент на успех белорусов равняется 15 , ничья – 6,25 .

У «Париматча» коэффициент на победу команды Игоря Криушенко составляет 16 . Ничья оценивается в 7,1 , победа Германии – 1,2 .

1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа Беларуси – 15 , ничья – 7,2 , победа Германии – 1,125 .

Шансы белорусов на викторию БК «Марафон» оценивает коэффициентом 16,25 , ничью – 7,6 , победу Германии – 1,2 .