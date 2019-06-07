|
⚽ Коэффициент на победу Беларуси над Германией достигает 17,5
08.06.2019 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Букмекеры не сомневаются в победе сборной Германии над Беларусью в отборочном матче на ЧЕ-2020. Напомним, поединок состоится 8 июня и начнется в 21:45.
Больше всех в победе бундестим сомневаются в
У
Шансы белорусов на викторию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Букмекеры не сомневаются в победе сборной Германии над Беларусью в отборочном матче на ЧЕ-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)