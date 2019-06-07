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Беларусь – Германия. Гутор, Лаптев и Ковалев выйдут с первых минут, Стасевич и Нехайчик остались в запасе
08.06.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы сборной Беларуси и Германии на матч квалификации Евро-2020.
Беларусь: Гутор, Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков, Громыко, Драгун, Ковалев, Маевский, М.Володько, Лаптев.
Запасные: Климович, Павлюченко, Волков, Корзун, Гордейчук, Скавыш, Шикавка, Кисляк, Веретило, Печенин, Стасевич, Нехайчик.
Германия: Нойер, Та, Гинтер, Зюле, Н.Шульц, Клостерманн, Гюндоган, Гнабри, Киммих, Сане, Ройс.
Запасные: Трапп, Ульрайх, Керер, Хектор, Дракслер, Вернер, Брандт, Хальстенберг, Штарк, Горецка, Хаверц.
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Беларусь – Германия. Гутор, Лаптев и Ковалев выйдут с первых минут, Стасевич и Нехайчик остались в запасе
Стали известны стартовые составы сборной Беларуси и Германии на матч квалификации Евро-2020.
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