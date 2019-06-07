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Беларусь – Германия. Гутор, Лаптев и Ковалев выйдут с первых минут, Стасевич и Нехайчик остались в запасе

08.06.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны стартовые составы сборной Беларуси и Германии на матч квалификации Евро-2020.

Беларусь: Гутор, Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков, Громыко, Драгун, Ковалев, Маевский, М.Володько, Лаптев. 

Запасные: Климович, Павлюченко, Волков, Корзун, Гордейчук, Скавыш, Шикавка, Кисляк, Веретило, Печенин, Стасевич, Нехайчик.

Германия: Нойер, Та, Гинтер, Зюле, Н.Шульц, Клостерманн, Гюндоган, Гнабри, Киммих, Сане, Ройс. 

Запасные: Трапп, Ульрайх, Керер, Хектор, Дракслер, Вернер, Брандт, Хальстенберг, Штарк, Горецка, Хаверц.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию встречи.

 
 
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Стали известны стартовые составы сборной Беларуси и Германии на матч квалификации Евро-2020.
 
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