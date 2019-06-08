Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 9 июня

Грозы и до 31 градуса тепла прогнозируют в Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северный, умеренный, при грозах местами порывы до 15−18 м/с.