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Маркус Зорг: «Белорусы хотели навязать нам свою игру, но мы им этого не позволили»
09.06.2019 07:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер сборной Германии Маркус Зорг прокомментировал победу над командой Германии (2:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2020.
– Рады, что заработали три очка. Белорусы тоже достойно выглядели. Нельзя сказать, что мы на сто процентов слаженно играли. У наших игроков несколько недель назад закончился чемпионат, поэтому в каких-то моментах проседали. Но в целом я доволен.
Чувствовали, что белорусы хотели навязать нам свою игру. Но мы им этого не позволили.
- Сегодня вы вынужденно руководили командой со скамейки запасных. Как адаптировались?
– Полностью был настроен на то, чтобы следить за игроками. А сам Лев нас поздравил после матча. Он тоже доволен. Уже успели с ним поговорить. Мы с ним постоянно на связи, – сказал Зорг.
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Тренер сборной Германии Маркус Зорг прокомментировал победу над командой Германии (2:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2020.
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