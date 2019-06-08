ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маркус Зорг: «Белорусы хотели навязать нам свою игру, но мы им этого не позволили»

09.06.2019 07:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Германии Маркус Зорг прокомментировал победу над командой Германии (2:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2020.

– Рады, что заработали три очка. Белорусы тоже достойно выглядели. Нельзя сказать, что мы на сто процентов слаженно играли. У наших игроков несколько недель назад закончился чемпионат, поэтому в каких-то моментах проседали. Но в целом я доволен.

Чувствовали, что белорусы хотели навязать нам свою игру. Но мы им этого не позволили.

- Сегодня вы вынужденно руководили командой со скамейки запасных. Как адаптировались?

– Полностью был настроен на то, чтобы следить за игроками. А сам Лев нас поздравил после матча. Он тоже доволен. Уже успели с ним поговорить. Мы с ним постоянно на связи, – сказал Зорг.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер сборной Германии Маркус Зорг прокомментировал победу над командой Германии (2:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2020.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Криушенко: «Обидно, что не сбрил усы? Скорее больше обидно нашим болельщикам, которые заждались побед»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика