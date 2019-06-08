Маркус Зорг: «Белорусы хотели навязать нам свою игру, но мы им этого не позволили»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Германии Маркус Зорг прокомментировал победу над командой Германии (2:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2020.

– Рады, что заработали три очка. Белорусы тоже достойно выглядели. Нельзя сказать, что мы на сто процентов слаженно играли. У наших игроков несколько недель назад закончился чемпионат, поэтому в каких-то моментах проседали. Но в целом я доволен.

Чувствовали, что белорусы хотели навязать нам свою игру. Но мы им этого не позволили.

- Сегодня вы вынужденно руководили командой со скамейки запасных. Как адаптировались?

– Полностью был настроен на то, чтобы следить за игроками. А сам Лев нас поздравил после матча. Он тоже доволен. Уже успели с ним поговорить. Мы с ним постоянно на связи, – сказал Зорг.