UFC 238. Сехудо нокаутировал Мораеса, Фергюсон победил Серроне, Ян – Риверу и другие результаты

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня ночью в Чикаго прошел UFC 238.

На турнире пройдут два титульных боя. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и стал чемпионом в легчайшем весе, а Валентина Шевченко нокаутировала в первой защите титула в женском наилегчайшем весе Джессику Ай.

Основной кард:

Генри Сехудо (15-2) победил Марлона Мораеса (22-6-1) техническим нокаутом в третьем раунде (удары руками, бой за титул в наилегчайшем весе);

Валентина Шевченко (17-3) победила Джессику Ай (14-7) нокаутом во втором раунде (удар ногой в голову, бой за титул в женском наилегчайшем весе);

Тони Фергюсон (25-3) победил Дональда Серроне (36-12) техническим нокаутом во втором раунде (остановка врача);

Петр Ян (13-1) победил Джимми Риверу (22-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Благой Иванов (18-2) победил Тая Туивасу (10-2) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27).

Предварительный кард:

Татьяна Суарес (8-0) победила Нину Ансарофф (10-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Алджамейн Стерлинг (19-3) победил Педро Муньоса (18-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Алекса Грассо (12-2) победила Каролину Ковалькевич (12-6) единогласным решением судей (30-27, 3027, 30-27);

Кэлвин Каттар (20-3) победил Рикардо Ламаса (19-8) нокаутом в первом раунде (удары руками);

Ян Ксяонан (11-1) побебила Анджелу Хилл (9-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Даррен Стюарт (10-4) победил Бевона Льюиса (6-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Эдди Уайнленд (24-13-1) победил Григория Попова (14-3) нокаутом во втором раунде (удары руками);

Кэтлин Чукагян (12-2) победила Джоанну Колдервуд (13-4) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

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Ночью Петр Ян дерется с Риверой в Чикаго. Возможно, это последний шаг перед титульным боем