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UFC 238. Сехудо нокаутировал Мораеса, Фергюсон победил Серроне, Ян – Риверу и другие результаты
09.06.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня ночью в Чикаго прошел UFC 238.
На турнире пройдут два титульных боя. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и стал чемпионом в легчайшем весе, а Валентина Шевченко нокаутировала в первой защите титула в женском наилегчайшем весе Джессику Ай.
Основной кард:
Генри Сехудо (15-2) победил Марлона Мораеса (22-6-1) техническим нокаутом в третьем раунде (удары руками, бой за титул в наилегчайшем весе);
Валентина Шевченко (17-3) победила Джессику Ай (14-7) нокаутом во втором раунде (удар ногой в голову, бой за титул в женском наилегчайшем весе);
Тони Фергюсон (25-3) победил Дональда Серроне (36-12) техническим нокаутом во втором раунде (остановка врача);
Петр Ян (13-1) победил Джимми Риверу (22-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Благой Иванов (18-2) победил Тая Туивасу (10-2) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27).
Предварительный кард:
Татьяна Суарес (8-0) победила Нину Ансарофф (10-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Алджамейн Стерлинг (19-3) победил Педро Муньоса (18-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Алекса Грассо (12-2) победила Каролину Ковалькевич (12-6) единогласным решением судей (30-27, 3027, 30-27);
Кэлвин Каттар (20-3) победил Рикардо Ламаса (19-8) нокаутом в первом раунде (удары руками);
Ян Ксяонан (11-1) побебила Анджелу Хилл (9-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Даррен Стюарт (10-4) победил Бевона Льюиса (6-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Эдди Уайнленд (24-13-1) победил Григория Попова (14-3) нокаутом во втором раунде (удары руками);
Кэтлин Чукагян (12-2) победила Джоанну Колдервуд (13-4) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
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Сегодня ночью в Чикаго прошел UFC 238.
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