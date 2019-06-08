Впервые за 10 лет сборная Франции не нанесла ни одного удара в створ ворот

Источник материала: Tribuna.com

проиграла Турции (0:2) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Впервые за 10 лет французская команда не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, всего было четыре попытки пробить.

Сборную Франции возглавляет , команда является действующим чемпионом мира.