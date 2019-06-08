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Впервые за 10 лет сборная Франции не нанесла ни одного удара в створ ворот

09.06.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Франции проиграла Турции (0:2) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Впервые за 10 лет французская команда не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, всего было четыре попытки пробить.

Сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, команда является действующим чемпионом мира.

 
 
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Сборная Франции проиграла Турции (0:2) в матче отборочного раунда Евро-2020.
 
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