|
Впервые за 10 лет сборная Франции не нанесла ни одного удара в створ ворот
09.06.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Впервые за 10 лет французская команда не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, всего было четыре попытки пробить.
Сборную Франции возглавляет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Франции проиграла Турции (0:2) в матче отборочного раунда Евро-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)