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Австралийка Эшли Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос"

09.06.2019 09:23 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Австралийка Эшли Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос"
Эшли Барти. Фото из Twitter-аккаунта @rolandgarros

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые стала победительницей открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке австралийка уверенно выиграла у чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в двух сетах - 6:1, 6:3. Для Эшли Барти это первый титул в одиночном разряде на турнирах серии "Большого шлема".

В решающем матче мужского одиночного разряда сегодня сыграют 11-кратный чемпион "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Год назад они также встречались в финале парижского турнира, и тогда испанец победил без особого труда - 6:4, 6:3, 6:2.

Сегодня в Париже состоится также финал женского парного разряда, в котором венгерско-французский тандем Тимея Бабош / Кристина Младенович встретится с китайским дуэтом Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай.

Ранее в финале состязаний мужских пар немецкий дуэт Кевин Кравиц / Андреас Мьес был сильнее французского тандема Фабрис Мартен / Жереми Шарди - 6:2, 7:6 (7:3).

В решающей встрече смешанных пар хорват Иван Додиг и Латиша Чан из китайского Тайбэя победили канадско-хорватский тандем Габриэла Дабровски / Мате Павич - 6:1, 7:6 (7:5).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые стала победительницей открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА. В...
 
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