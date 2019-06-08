Финал «Ролан Гаррос» Надаль – Тим начнется не ранее 16:00

Источник материала: Tribuna.com

В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет за 12-й титул на турнире, а Доминик Тим – за первый «Большой шлем».

В личном противостоянии 33-летний испанец ведет 8-4, но все свои четыре победы 25-летний австриец одержал на грунте – покрытии, на котором Надаль считается лучшим в истории.

На Открытом чемпионате Франции теннисисты встретятся в четвертый раз, и за все предыдущие Тим не взял ни партии.

Сетка турнира здесь .



Ролан Гаррос

Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

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