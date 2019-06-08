ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финал «Ролан Гаррос» Надаль – Тим начнется не ранее 16:00

09.06.2019 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет за 12-й титул на турнире, а Доминик Тим – за первый «Большой шлем».

В личном противостоянии 33-летний испанец ведет 8-4, но все свои четыре победы 25-летний австриец одержал на грунте – покрытии, на котором Надаль считается лучшим в истории.

На Открытом чемпионате Франции теннисисты встретятся в четвертый раз, и за все предыдущие Тим не взял ни партии. 

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Доминик Тим (Австрия)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
9 июня, 16.00
Онлайн матча

Видео, фото, новости, расписание матчей «Ролан Гаррос» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет за 12-й титул на турнире, а Доминик Тим – за первый «Большой шлем».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига наций. Финал. Португалия сыграет с Голландией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика