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Мануэль Нойер: «Не ожидал, что сборную Германии в Борисове будет поддерживать столь значительная аудитория»
09.06.2019 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер остался доволен поддержкой команды в матче против Беларуси.
«Не ожидал, что сборную Германии в Борисове будет поддерживать столь значительная аудитория. Это очень приятно, когда твои болельщики готовы поехать за тобой хоть на край земли. Впрочем, и белорусские фанаты были на высоте в плане поддержки своих любимцев», — сказал Нойер.
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Мануэль Нойер: «Не ожидал, что сборную Германии в Борисове будет поддерживать столь значительная аудитория»
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер остался доволен поддержкой команды в матче против Беларуси.
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