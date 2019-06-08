Мануэль Нойер: «Не ожидал, что сборную Германии в Борисове будет поддерживать столь значительная аудитория»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер остался доволен поддержкой команды в матче против Беларуси.

«Не ожидал, что сборную Германии в Борисове будет поддерживать столь значительная аудитория. Это очень приятно, когда твои болельщики готовы поехать за тобой хоть на край земли. Впрочем, и белорусские фанаты были на высоте в плане поддержки своих любимцев», — сказал Нойер.