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Мануэль Нойер: «Не ожидал, что сборную Германии в Борисове будет поддерживать столь значительная аудитория»

09.06.2019 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер остался доволен поддержкой команды в матче против Беларуси.

«Не ожидал, что сборную Германии в Борисове будет поддерживать столь значительная аудитория. Это очень приятно, когда твои болельщики готовы поехать за тобой хоть на край земли. Впрочем, и белорусские фанаты были на высоте в плане поддержки своих любимцев», — сказал Нойер.

 
 
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер остался доволен поддержкой команды в матче против Беларуси.
 
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