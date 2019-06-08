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Владимир Бережков: «Вероятность, что Сидоренко останется в сборной большая. Я бы даже сказал, что она больше, чем любая другая»

09.06.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков поделился мнением о том, кто должен возглавлять сборную Беларуси.

– На дворе уже июнь, а вопрос с главным тренером в сборной не решен. Почему?

– Потому что он сопряжен с рядом факторов. Если спросить мое мнение, то я скажу, что Андрей Михайлович Сидоренко из-за чувства справедливости заслужил продление контракта. Его нужно назначать. Но хоккей такая субстанция, которая не регулируется понятием справедливости. Справедливости нет даже в религии. Это такое эфемерное понятие, которое все мы любим культивировать, но оно, на самом деле, не всегда играет решающую роль. Кроме того, и я, и Савилов считаем, что вряд ли кто-то сможет справиться с этой сборной лучше, нежели Андрей Михайлович. При нем была создана именно такая команда и атмосфера. По сути дела, он с ней справится лучше других. Что у него не отнять, так это то, что он работяга. Он любит и умеет трудиться и отдает себя без остатка.

Другой фактор, который работает исподволь против него, это то, что летом нам не нужен главный тренер. Объективно, что он будет делать летом?

– Вопрос будет решен, и человек спокойно будет ждать сентября, первого сбора.

– Да, но, возможно, чисто гипотетически, в сентябре в «Динамо» будет такая ситуация, что она изменит мировоззрение, откроет новые кейсы и другие пути. Можно представить, что придут топовые игроки уровня Доусона, Дица, которым дадут паспорта к чемпионату мира-2021. Можем себе такое представить? Можем представить, что приходят Вудкрофт с Грабовским, о чем пишут в прессе, и за короткий период дают понять, что могут вместе достигать результата. И то, что летом не нужен тренер – это работает против Сидоренко. Никто не спешит. Спешка в этом вопросе будет хороша для Андрея Михайловича. С точки зрения справедливости мы должны его назначить, но с точки зрения стратегии, возможного изменения ситуации, нужно подождать.

– Но какова вероятность того, что Сидоренко может остаться?

– Большая вероятность. Я бы даже сказал, что она больше, чем любая другая. Мы с Андреем Михайловичем говорили об этом, и очень благодарны ему за то, что он готов ждать.

– Когда этот вопрос будет решен?

–- Возможно, сентябрь, возможно, октябрь. У нас первая международная пауза, когда собирается сборная, – это ноябрь, когда в Латвии пройдет турнир четырех наций. По сути, к ноябрю нам и нужен главный тренер, – сказал Бережков.

«Фактор Лукашенко не просто важен – он определяющий». Бережков снова рассуждает о хоккее

 
 
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Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков поделился мнением о том, кто должен возглавлять сборную Беларуси.
 
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