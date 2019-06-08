Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха

Источник материала: Радзiма





Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи. Испытать свои силы в конкурсах собрались ребята 6—8-х классов из семи школ района: СШ № 1, гимназии, СШ № 2, Заелицкой, Устерховской, Клетненской, Заволочицкой.











В программе турслета было два этапа: спортивный и творческий. Как рассказал педагог-организатор Центра творчества Сергей Бричёнок, в этом году в спортивной части добавились совершенно новые этапы: велоэтап, завал, забор, а некоторые традиционные конкурсы, например «Спасение на водах», немного видоизменились.



















Творческий этап тоже состоял из нескольких испытаний. В конкурсе «Туристские навыки и быт» оценивалось умение юных туристов комфортно (насколько это возможно в походных условиях) обустроить лагерь. Еще для туриста важно знать, как приготовить полезный напиток из целебных лесных трав. Именно это умение школьников оценивало жюри в конкурсе «Фиточай». Ну и какой же турист без песен! В этом году традиционный конкурс песни был посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и тематика выступлений команд была, соответственно, военная. За нарушение правил соревнований строгое жюри во главе с начальником отдела по образованию, спорту и туризму Светланой Лисицей и директором Центра творчества Ниной Чечухой насчитывало участникам штрафные баллы.

По итогам всех испытаний лидером стала команда гимназии, на 2-м месте — юные туристы из Устерхов, на 3-м — ребята из Заелицы.