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Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха

09.06.2019 — Новости Спорта | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха

Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи. Испытать свои силы в конкурсах собрались ребята 6—8-х классов из семи школ района: СШ № 1, гимназии, СШ № 2, Заелицкой, Устерховской, Клетненской, Заволочицкой.


Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха
Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха

В программе турслета было два этапа: спортивный и творческий. Как рассказал педагог-организатор Центра творчества Сергей Бричёнок, в этом году в спортивной части добавились совершенно новые этапы: велоэтап, завал, забор, а некоторые традиционные конкурсы, например «Спасение на водах», немного видоизменились. 


Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха
Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха
Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха
Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи в зоне отдыха Лысуха

Творческий этап тоже состоял из нескольких испытаний. В конкурсе «Туристские навыки и быт» оценивалось умение юных туристов комфортно (насколько это возможно в походных условиях) обустроить лагерь. Еще для туриста важно знать, как приготовить полезный напиток из целебных лесных трав. Именно это умение школьников оценивало жюри в конкурсе «Фиточай». Ну и какой же турист без песен! В этом году традиционный конкурс песни был посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и тематика выступлений команд была, соответственно, военная. За нарушение правил соревнований строгое жюри во главе с начальником отдела по образованию, спорту и туризму Светланой Лисицей и директором Центра творчества Ниной Чечухой насчитывало участникам штрафные баллы.

По итогам всех испытаний лидером стала команда гимназии, на 2-м месте — юные туристы из Устерхов, на 3-м —  ребята из Заелицы.

 
 
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Детский туристический слет прошел первого июня на берегу Птичи. Испытать свои силы в конкурсах собрались ребята 6—8-х классов из семи школ района: СШ № 1, гимназии,...
 
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