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Объявлен желтый уровень опасности: Беларусь окутал атмосферный фронт

09.06.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Беларусь сегодня, 9 июня 2019 года, окутал атмосферный фронт, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Погоду на территории Беларуси сегодня будет определять атмосферный фронт, смещающейся с Западной Европы. В стране ожидается облачная с прояснениями погода. Почти во всех районах страны пройдут дожди. В некоторых регионах стоит рассчитывать на то, что прогремят грозы. Ветер будет юго-западный, с переходом на северный умеренный, при грозах ветер будет порывистый. Воздух прогреется днем до +23..+28°С. теплее всего будет на юго-востоке Беларуси, воздух прогреется до +31°С.

 
 
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Беларусь сегодня, 9 июня 2019 года, окутал атмосферный фронт, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. Погоду на территории
 
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