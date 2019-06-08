Объявлен желтый уровень опасности: Беларусь окутал атмосферный фронт

Источник материала: Полымя

Беларусь сегодня, 9 июня 2019 года, окутал атмосферный фронт, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Погоду на территории Беларуси сегодня будет определять атмосферный фронт, смещающейся с Западной Европы. В стране ожидается облачная с прояснениями погода. Почти во всех районах страны пройдут дожди. В некоторых регионах стоит рассчитывать на то, что прогремят грозы. Ветер будет юго-западный, с переходом на северный умеренный, при грозах ветер будет порывистый. Воздух прогреется днем до +23..+28°С. теплее всего будет на юго-востоке Беларуси, воздух прогреется до +31°С.